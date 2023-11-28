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22 объекта найдено
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Дом 20 спален с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente, с Piscina
Casole d Elsa, Италия
20
12
1 500 м²
В самом сердце Тосканы, на холмах, недалеко от основных достопримечательностей, расположено …
€2,20 млн
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Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cetona, Италия
10
5
550 м²
В 60-е годы Четона стала "Буэн Ретиро" для многих героев театрального и киномира тех славных…
€1,68 млн
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Вилла 10 спален с Piscina
Сан-Джиминьяно, Италия
16
11
490 м²
Данная недвижимость расположена в сказочном месте, на вершине холма, с которого открывается…
€2,20 млн
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Вилла 8 спален без ремонта
Murlo, Италия
11
7
434 м²
3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€275,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+393737602159
alessandro.calabrese@habita.com
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Murlo, Италия
8
3
190 м²
3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€589,000
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Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+393737602159
alessandro.calabrese@habita.com
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с видом на лес
San Casciano dei Bagni, Италия
8
3
340 м²
2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€775,000
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Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+393737602159
alessandro.calabrese@habita.com
Вилла 10 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Монтепульчано, Италия
25
6
1 138 м²
В городке Монтепульчано, известном на весь мир своими историческими и культурными ценностями…
€1,80 млн
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Вилла 12 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Poggibonsi, Италия
25
8
1 250 000 м²
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился из древней истории, которая культурно от…
€15,00 млн
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Дом 5 спален с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico, с Ripostiglio
Монтепульчано, Италия
17
4
440 м²
The name of Montepulciano alone evokes historical periods dating back as far as 600 B.C. tra…
€1,000,000
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Вилла 9 спален с Piscina
Сан-Джиминьяно, Италия
19
9
610 м²
Престижная недвижимость в Сан-Джиминьяно, окруженная красивым парком площадью 5 260 кв. м. с…
€2,15 млн
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Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6
1 150 м²
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откр…
€3,10 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6
655 м²
VB-VILSIE. Превосходная вилла в СиенеВилла в отличном состоянии после капитального ремонта. …
€3,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6
1 000 м²
VB-VILSI. Шикарная вилла в СиенеВилла площадью 1000 кв.м. с земельным участком площадью 1,5 …
€3,00 млн
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Pienza, Италия
2
44 м²
IS-190717-2. Прекрасные апартаменты в новом жилом комплексежылой и туристический комплекс, п…
€200,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
4
300 м²
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…
€1,50 млн
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Монтальчино, Италия
3
4
300 м²
Итальянские любители вина будут довольны этим отелем в Монтальчино, который находится всего …
€2,50 млн
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Замок с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Сиена, Италия
1 140 м²
Красивый замок находится в Сиене, Тоскана. Отличительной особенностью замка является, то, чт…
€2,50 млн
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Дом 12 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Сиена, Италия
12
930 м²
Прекрасный дом в тосканском стиле находится в Монтальчино, Тоскана. До центра Монтальчино 6 …
€3,80 млн
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Вилла 8 спален с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Сиена, Италия
8
1 200 м²
Эксклюзивная вилла располагается неподалеку от Сиены, Тоскана. Поместье принадлежало знамени…
€7,50 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с садом, с личным бассейном
Сиена, Италия
5
450 м²
Симпатичная вилла находится в нескольких километрах от Сиены, Тоскана. Площадь трёхэтажного…
€6,00 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Сиена, Италия
6
330 м²
Прекрасная вилла располагается в городе Буонконвенто, Тоскана. Престижная недвижимость окруж…
€1,65 млн
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Квартира 3 спальни с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Сиена, Италия
3
250 м²
Красивые апартаменты расположены на первом этаже старинной виллы в Монтепулчиано, Тоскана. В…
€1,000,000
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