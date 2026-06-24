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Квартиры с террасой в Сицилии, Италия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Трапани, Италия
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Квартира 4 комнаты
Трапани, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4/6
ТРАПАНИ – АПАРТАМЕНТ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ЛИЦАЦИИ ТОЛЬКО КАМЕНЬ СВЯЗАН С ЗЕА В самом сердце Трап…
$149,207
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Параметры недвижимости в Сицилии, Италия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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