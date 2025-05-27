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Квартиры с видом на море в Савоне, Италия

Алассио
23
Варацце
3
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ноли, Италия
Квартира 2 комнаты
Ноли, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6
В Ноли, одной из самых красивых приморских зон Италии, мы предлагаем, в доме, построенным на…
$363,583
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Типы недвижимости в Савоне

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Савоне, Италия

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