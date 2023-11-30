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Квартира
Лоано, Италия
45 м²
KK-170220-1. Новая резиденция с бассейнами в Лигурии, ЛоаноПредставьте себе большое простран…
€175,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4
180 м²
DH-351. Квартира Алассио Италия 180м2Пентхаус после ремонта, имеет роскошный 2-х этажный сол…
€3,00 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4
150 м²
DH-966. Квартира Алассио Италия 300м2Алассио пентхаус в старинном здании в уникальном положе…
€2,50 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4
200 м²
DH-783. Квартира Алассио Италия 200м2Алассио, престижный и эксклюзивный район, предлагаем ва…
€1,30 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4
100 м²
DH-782. Квартира Алассио ИталияКвартира расположена в самом центре Алассио, в старинном пала…
€550,000
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
110 м²
DH-785. Квартира Алассио Италия 220м2Пентхаус расположен в центре города, 110 кв.м, отличный…
€850,000
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Red Feniks
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Квартира 4 спальни
Алассио, Италия
5
170 м²
DH-965. Квартира Алассио ИталияСрочная продажа пентхауса в Алассио, на проспекте Hanbury. П…
€1,60 млн
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Квартира
Borghetto Santo Spirito, Италия
45 м²
KK-170220-2. Лигурия, новый строяшийся комплекс в Боргетто-Санто-Спирито в 50 м от пляжаВари…
€198,000
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Квартира
Алассио, Италия
45 м²
KK-170220-3. Новый стильный комплекс в АлассиоВарианты квартир от 235,000 за 45квм - все с …
€235,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
3
127 м²
KK-280416-9. Двухуровневые апартаменты в ВараццеВ Варацце новый дом почти с полной отделкой …
€700,000
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Red Feniks
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Квартира 4 спальни
Алассио, Италия
5
320 м²
AL-103. Апартаменты на двух уровнях в АлассиоАпартаменты в городе Алассио, находятся на двух…
€2,00 млн
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Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4
150 м²
AL-100. Шикарный пентхаус с панорамным видом на море в АлассиоШикарный пентхаус в Алассио, н…
€1,80 млн
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
AL-97. Престижные апартаменты с видом на море в АлассиоПрестижные апартаменты на море, в гор…
€1,58 млн
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Квартира 5 спален
Алассио, Италия
6
400 м²
AL-104. Большой пентхаус в Алассио с видом на мореПродается большой шикарный пенхаус в курор…
€8,00 млн
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Квартира 4 спальни
Финале-Лигуре, Италия
5
400 м²
AL-118. Резиденция из 2 апартаментов в престижном Финале ЛигуреФинале Лигуре можно назвать м…
€2,20 млн
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
80 м²
AL-95. Пентхаус с большой терассой и видом на море в АлассиоПентхаус в историческом центре к…
€1,50 млн
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
€1,60 млн
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Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4
140 м²
AS-PAH-39. Апартаменты с видом на море в АлассиоПредлагаем апартаменты после полного ремонта…
€1,70 млн
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Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4
130 м²
AS-PM-222. Апартаменты в колониальном стиле в АлассиоЭта элегантная квартира находится в пре…
€1,70 млн
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
97 м²
AS-TF-65. 3-х комнатные апартаменты в двух шагах от моря в АлассиоВ историческом центре горо…
€1,60 млн
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Квартира 1 спальня
Алассио, Италия
2
70 м²
AS-BAHF-22. Апартаменты-мансарда в зоне Порта АлассиоВ Алассио, в зоне Порта предлагаем удив…
€2,30 млн
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
70 м²
AS-PAH-181. Пентхаусы в центре АлассиоВ западной зоне Алассио, рядом с Отелем “Спиаджа” пред…
€1,70 млн
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
90 м²
KK-E&VW-0237QZ. Апартаменты в резиденциальном престижном новом комплексеВ резиденциальном пр…
€780,000
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Квартира 3 спальни
Варацце, Италия
4
150 м²
KK-280416-10. Аппартаменты аттико в ВараццеАпартаменты двухуровневые 150квм + соляриум личны…
€1,30 млн
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Квартира
Варацце, Италия
45 м²
KK-170220-4. Новый стильный комплекс в Варацце. ЛигурияВарианты квартир от 194,000 за 45квм …
€194,000
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
109 м²
LH-4T01. Новые квартиры/апартаменты с видом на море в Алассио, Лигурия, ИталияВ тихом, уютно…
€600,000
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Квартира
Андора, Италия
40 м²
KK-170220. Новый жилой комплекс в Андоре. ЛигурияРайский уголок всего в нескольких минутах о…
€155,000
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Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3
110 м²
KK-A-AL27. Апартаменты в Алассио рядом с пляжемАпартаменты (не новые - нужен косметический …
€1,10 млн
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Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4
130 м²
KK-Q-AL4. Уникальные апартаменты в АлассиоАпартаменты модерн в 130квм в 4х этажном палаццо с…
€1,30 млн
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Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
3
114 м²
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…
€760,000
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