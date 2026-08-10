Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Савона
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Савоне, Италия

;
Алассио
24
Варацце
3
Квартира Удалить
Очистить
30 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
DH-783. Квартира Алассио Италия 200м2Алассио, престижный и эксклюзивный район, предлагаем ва…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Ноли, Италия
Квартира 2 комнаты
Ноли, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6
В Ноли, одной из самых красивых приморских зон Италии, мы предлагаем, в доме, построенным на…
$389,856
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 3 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…
$890,872
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 4 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
KK-280416-10. Аппартаменты аттико в ВараццеАпартаменты двухуровневые 150квм + соляриум личны…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
AS-TF-65. 3-х комнатные апартаменты в двух шагах от моря в АлассиоВ историческом центре горо…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
AL-97. Престижные апартаменты с видом на море в АлассиоПрестижные апартаменты на море, в гор…
$1,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 2 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
AS-BAHF-22. Апартаменты-мансарда в зоне Порта АлассиоВ Алассио, в зоне Порта предлагаем удив…
$2,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
LH-4T01. Новые квартиры/апартаменты с видом на море в Алассио, Лигурия, ИталияВ тихом, уютно…
$703,320
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
DH-782. Квартира Алассио ИталияКвартира расположена в самом центре Алассио, в старинном пала…
$644,710
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира в Алассио, Италия
Квартира
Алассио, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-3. Новый стильный комплекс в АлассиоВарианты квартир  от 235,000 за 45квм - все с …
$275,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
KK-A-AL27. Апартаменты в Алассио рядом с пляжемАпартаменты (не новые - нужен косметический …
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
KK-E&VW-0237QZ. Апартаменты в резиденциальном престижном новом комплексеВ резиденциальном пр…
$914,316
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 3 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
KK-280416-9. Двухуровневые апартаменты в ВараццеВ Варацце новый дом почти с полной отделкой …
$820,540
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Алассио, Италия
Квартира 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
DH-965. Квартира Алассио ИталияСрочная продажа пентхауса в Алассио, на проспекте Hanbury. П…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
KK-Q-AL4. Уникальные апартаменты в АлассиоАпартаменты модерн в 130квм в 4х этажном палаццо с…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Calvisio, Италия
Квартира 5 комнат
Calvisio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
AL-118. Резиденция из 2 апартаментов в престижном Финале ЛигуреФинале Лигуре можно назвать м…
$2,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
DH-966. Квартира Алассио Италия 300м2Алассио пентхаус в старинном здании в уникальном положе…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
AS-PAH-39. Апартаменты с видом на море в АлассиоПредлагаем апартаменты после полного ремонта…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
AS-PM-222. Апартаменты в колониальном стиле в АлассиоЭта элегантная квартира находится в пре…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
AS-PAH-181. Пентхаусы в центре АлассиоВ западной зоне Алассио, рядом с Отелем “Спиаджа” пред…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
AL-95. Пентхаус с большой терассой и видом на море в АлассиоПентхаус в историческом центре к…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
AL-100. Шикарный пентхаус с панорамным видом на море в АлассиоШикарный пентхаус в Алассио, н…
$2,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
KK-T-AL19. Дизайнерская квартира с красивым видом на мореВ красивом только что полностью рек…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
DH-351. Квартира Алассио Италия 180м2Пентхаус после ремонта, имеет роскошный 2-х этажный сол…
$3,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 6 комнат в Алассио, Италия
Квартира 6 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
AL-104. Большой пентхаус в Алассио с видом на мореПродается большой шикарный пенхаус в курор…
$9,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
DH-785. Квартира Алассио Италия 220м2Пентхаус расположен в центре города, 110 кв.м, отличный…
$996,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Laigueglia, Италия
Квартира 3 комнаты
Laigueglia, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
AL-101. Пентхаус в городе Лайгуэлья Пентхаус на последнем этаже, с панорамным видом на море …
$2,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Алассио, Италия
Квартира 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 320 м²
AL-103. Апартаменты на двух уровнях в АлассиоАпартаменты в городе Алассио, находятся на двух…
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 спален в Алассио, Италия
Квартира 5 спален
Алассио, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3
Апартаменты в самом центре Алассио в двух шагах от пляжа, расположенные в историческом доме …
$1,45 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Савоне

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Савоне, Италия

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти