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Жилье в Савоне, Италия

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Алассио
34
Варацце
3
55 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
DH-783. Квартира Алассио Италия 200м2Алассио, престижный и эксклюзивный район, предлагаем ва…
$1,52 млн
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Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
KK-280416-7. Вилла на продажу в АлассиоВилла с выходом на пляж. Полностью реконструированная…
$4,60 млн
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Квартира 2 комнаты в Ноли, Италия
Квартира 2 комнаты
Ноли, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6
В Ноли, одной из самых красивых приморских зон Италии, мы предлагаем, в доме, построенным на…
$389,856
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Квартира 3 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 3 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…
$890,872
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Квартира 4 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 4 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
KK-280416-10. Аппартаменты аттико в ВараццеАпартаменты двухуровневые 150квм + соляриум личны…
$1,52 млн
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Вилла 3 комнаты в Андора, Италия
Вилла 3 комнаты
Андора, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
KK-V10. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Марина-ди-АндораВилла независимая с 3х сторон (…
$1,58 млн
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Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
$3,28 млн
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Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
AS-TF-65. 3-х комнатные апартаменты в двух шагах от моря в АлассиоВ историческом центре горо…
$1,88 млн
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Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
AL-97. Престижные апартаменты с видом на море в АлассиоПрестижные апартаменты на море, в гор…
$1,85 млн
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Вилла 5 комнат в Garlenda, Италия
Вилла 5 комнат
Garlenda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
KK-280416-4. Новая вилла в Гарленда Гольф клубеВилла в 250квм + 100квм цокольного уровня (га…
$1,17 млн
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Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
AS-VM-263. Дом с видом на море в городе Алассио Алассио — Эта вилла находится на холмах Алас…
$879,150
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Квартира 2 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 2 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
AS-BAHF-22. Апартаменты-мансарда в зоне Порта АлассиоВ Алассио, в зоне Порта предлагаем удив…
$2,70 млн
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Вилла 6 комнат в Андора, Италия
Вилла 6 комнат
Андора, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
$4,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
LH-4T01. Новые квартиры/апартаменты с видом на море в Алассио, Лигурия, ИталияВ тихом, уютно…
$703,320
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Вилла 6 комнат в Савона, Италия
Вилла 6 комнат
Савона, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
AL-147. Историческая вилла в СавонеИсторическая вилла в Империи, памятник искусства, общей п…
$2,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
$2,58 млн
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Вилла 6 комнат в Финале-Лигуре, Италия
Вилла 6 комнат
Финале-Лигуре, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 430 м²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
$5,09 млн
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Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
DH-782. Квартира Алассио ИталияКвартира расположена в самом центре Алассио, в старинном пала…
$644,710
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Квартира в Алассио, Италия
Квартира
Алассио, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-3. Новый стильный комплекс в АлассиоВарианты квартир  от 235,000 за 45квм - все с …
$275,467
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Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
KK-A-AL27. Апартаменты в Алассио рядом с пляжемАпартаменты (не новые - нужен косметический …
$1,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
KK-E&VW-0237QZ. Апартаменты в резиденциальном престижном новом комплексеВ резиденциальном пр…
$914,316
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Вилла 3 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 227 м²
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
$726,764
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Квартира 3 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 3 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
KK-280416-9. Двухуровневые апартаменты в ВараццеВ Варацце новый дом почти с полной отделкой …
$820,540
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Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
KK-280416-5. Вилла 400квм с садом в 900квмВилла 400квм с садом в 900квм c красивыми материал…
$1,02 млн
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Квартира 5 комнат в Алассио, Италия
Квартира 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
DH-965. Квартира Алассио ИталияСрочная продажа пентхауса в Алассио, на проспекте Hanbury. П…
$1,88 млн
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Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
$1,88 млн
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Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
KK-Q-AL4. Уникальные апартаменты в АлассиоАпартаменты модерн в 130квм в 4х этажном палаццо с…
$1,52 млн
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Вилла в Bergeggi, Италия
Вилла
Bergeggi, Италия
Площадь 270 м²
KK-A1663. Трехуровневая вилла в Берджеджи 270м2Вилла 270квм на 3х уровнях в Берджеджи. Новая…
$2,34 млн
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Квартира 5 комнат в Calvisio, Италия
Квартира 5 комнат
Calvisio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
AL-118. Резиденция из 2 апартаментов в престижном Финале ЛигуреФинале Лигуре можно назвать м…
$2,58 млн
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Вилла 4 комнаты в Лоано, Италия
Вилла 4 комнаты
Лоано, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
AS-VAH-180. Вилла в Лоано с видом на мореВилла находится в городе Лоано, на возвышенном мест…
$1,82 млн
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