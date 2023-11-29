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Жильё в Савона, Италия

Алассио
32
Варацце
4
53 объекта найдено
Квартира в Лоано, Италия
Квартира
Лоано, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-1. Новая резиденция с бассейнами в Лигурии, ЛоаноПредставьте себе большое простран…
€175,000
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
DH-783. Квартира Алассио Италия 200м2Алассио, престижный и эксклюзивный район, предлагаем ва…
€1,30 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
DH-966. Квартира Алассио Италия 300м2Алассио пентхаус в старинном здании в уникальном положе…
€2,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
€2,80 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
DH-351. Квартира Алассио Италия 180м2Пентхаус после ремонта, имеет роскошный 2-х этажный сол…
€3,00 млн
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Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
€2,20 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
DH-782. Квартира Алассио ИталияКвартира расположена в самом центре Алассио, в старинном пала…
€550,000
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
DH-785. Квартира Алассио Италия 220м2Пентхаус расположен в центре города, 110 кв.м, отличный…
€850,000
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Квартира 4 спальни в Алассио, Италия
Квартира 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 170 м²
DH-965. Квартира Алассио ИталияСрочная продажа пентхауса в Алассио, на проспекте Hanbury. П…
€1,60 млн
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Квартира в Borghetto Santo Spirito, Италия
Квартира
Borghetto Santo Spirito, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-2. Лигурия, новый строяшийся комплекс в Боргетто-Санто-Спирито в 50 м от пляжаВари…
€198,000
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Квартира в Алассио, Италия
Квартира
Алассио, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-3. Новый стильный комплекс в АлассиоВарианты квартир  от 235,000 за 45квм - все с …
€235,000
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Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
€2,30 млн
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Квартира 2 спальни в Варацце, Италия
Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
Комнаты 3
Площадь 127 м²
KK-280416-9. Двухуровневые апартаменты в ВараццеВ Варацце новый дом почти с полной отделкой …
€700,000
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Вилла 5 спален в Савона, Италия
Вилла 5 спален
Савона, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
AL-147. Историческая вилла в СавонеИсторическая вилла в Империи, памятник искусства, общей п…
€2,10 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
€1,60 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
AL-97. Престижные апартаменты с видом на море в АлассиоПрестижные апартаменты на море, в гор…
€1,58 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
AL-100. Шикарный пентхаус с панорамным видом на море в АлассиоШикарный пентхаус в Алассио, н…
€1,80 млн
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Квартира 4 спальни в Алассио, Италия
Квартира 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 320 м²
AL-103. Апартаменты на двух уровнях в АлассиоАпартаменты в городе Алассио, находятся на двух…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни в Bergeggi, Италия
Вилла 4 спальни
Bergeggi, Италия
Комнаты 5
AL-116. Уникальная вилла класса "Премиум" в городе Берджеджи Уникальная вилла класса "Премиу…
€2,90 млн
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Квартира 5 спален в Алассио, Италия
Квартира 5 спален
Алассио, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
AL-104. Большой пентхаус в Алассио с видом на мореПродается большой шикарный пенхаус в курор…
€8,00 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
AL-95. Пентхаус с большой терассой и видом на море в АлассиоПентхаус в историческом центре к…
€1,50 млн
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Квартира 4 спальни в Финале-Лигуре, Италия
Квартира 4 спальни
Финале-Лигуре, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
AL-118. Резиденция из 2 апартаментов в престижном Финале ЛигуреФинале Лигуре можно назвать м…
€2,20 млн
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Вилла 3 спальни в Garlenda, Италия
Вилла 3 спальни
Garlenda, Италия
Комнаты 4
Площадь 450 м²
AS-VM-9. Вилла в непосредственной близости к Гольф-Клубу ГарлендыЭта великолепная вилла нахо…
€2,50 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
AS-PAH-39. Апартаменты с видом на море в АлассиоПредлагаем апартаменты после полного ремонта…
€1,70 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
AS-TF-65. 3-х комнатные апартаменты в двух шагах от моря в АлассиоВ историческом центре горо…
€1,60 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
AS-PM-222. Апартаменты в колониальном стиле в АлассиоЭта элегантная квартира находится в пре…
€1,70 млн
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Квартира 1 спальня в Алассио, Италия
Квартира 1 спальня
Алассио, Италия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
AS-BAHF-22. Апартаменты-мансарда в зоне Порта АлассиоВ Алассио, в зоне Порта предлагаем удив…
€2,30 млн
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Вилла 3 спальни в Лоано, Италия
Вилла 3 спальни
Лоано, Италия
Комнаты 4
Площадь 270 м²
AS-VAH-180. Вилла в Лоано с видом на мореВилла находится в городе Лоано, на возвышенном мест…
€1,55 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
AS-PAH-181. Пентхаусы в центре АлассиоВ западной зоне Алассио, рядом с Отелем “Спиаджа” пред…
€1,70 млн
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Вилла 2 спальни в Андора, Италия
Вилла 2 спальни
Андора, Италия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
AS-VA-241. Вилла на холмах города АндораВилла на трёх уровнях с бассейном, захватывающим вид…
€2,30 млн
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Типы недвижимости в Савона

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Савона, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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