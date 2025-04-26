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Дома с видом на море в Roma Capitale, Италия

Рим
18
2 объекта найдено
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 765 м²
Роскошная отдельная вилла на продажу с видом на море и участком 10 000 кв.м. в Черветери, не…
$2,27 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Уникальная старинная вилла в курортном городке Санта-Маринелла, недалеко от Рима, на живопис…
$3,10 млн
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Агентство
Hayat
Языки общения
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Типы недвижимости в Roma Capitale

виллы

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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