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Квартиры с гаражом в Roma Capitale, Италия

Рим
64
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1 объект найдено
Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 100 м²
Современная четырехкомнатная квартира, расположенная на юго-западе Рима, в спокойном и благо…
$495,912
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Типы недвижимости в Roma Capitale

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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с садом
с видом на море
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