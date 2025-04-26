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Квартиры с садом в Roma Capitale, Италия

Рим
64
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1 объект найдено
Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 550 м²
Великолепная вилла, расположенная в престижном жилом районе Акса, Рим. Вилла находится всего…
$1,95 млн
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Типы недвижимости в Roma Capitale

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
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