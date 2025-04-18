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Виллы с террасой в Monte Argentario, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Porto Santo Stefano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
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$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия

с видом на море
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов