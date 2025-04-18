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Виллы с видом на море в Monte Argentario, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат с видом на море в Гроссето, Италия
Вилла 6 комнат с видом на море
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Villa Jenny a Cala Piccola Вилла в Монте-Арджентарио расположена в престижном частной рез…
$2,27 млн
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Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Porto Santo Stefano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
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$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия

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