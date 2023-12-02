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Виллы в Monte Argentario, Италия

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 5
Площадь 280 м²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
€2,50 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 5 спален
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
€10,00 млн
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 8 комнат в Pozzarello, Италия
Вилла 8 комнат
Pozzarello, Италия
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Тоскана Гроссето Анседония  Монте  Арджентарио Двухуровневая вилла с п…
€2,00 млн
в месяц
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Вилла 6 комнат в Pozzarello, Италия
Вилла 6 комнат
Pozzarello, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Тоскана Гроссето Монте Арджентарио   Вилла с красивым садом и удивительным видом…
€1,60 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Porto Santo Stefano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
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€1,000,000
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Pozzarello, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Pozzarello, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
€2,40 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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