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Виллы в Monte Argentario, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Гроссето, Италия
Вилла 6 комнат
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Villa Jenny a Cala Piccola Вилла в Монте-Арджентарио расположена в престижном частной рез…
$2,48 млн
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Вилла 6 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 6 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
$11,72 млн
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Вилла 5 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 5 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 280 м²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
$2,93 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия

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