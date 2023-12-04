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Виллы в Флоренция, Италия

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25 объектов найдено
Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Флоренция, Италия
Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Флоренция, Италия
Комнаты 54
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
€4,10 млн
в месяц
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Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pontassieve, Италия
Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pontassieve, Италия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
€4,80 млн
в месяц
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Вилла 40 комнат с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Pelago, Италия
Вилла 40 комнат с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Pelago, Италия
Комнаты 40
Площадь 2 755 м²
Утопающая в природе прекрасной Тосканы усадьба, принадлежавшая знатным флорентийским семьям …
€4,90 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 022 м²
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
€17,00 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 5
Площадь 430 м²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
€1,10 млн
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
€4,30 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
€3,50 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
VB-POFLOR. Историческая вилла в окрестностях ФлоренцииШикарная вилла с элегантным интерьером…
€5,00 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
VB-VILSER. Историческая вилла в Кастильоне-дель-ЛагоВилла расположена на границе Умбрии и То…
€3,70 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
VB-POMF. Шикарное поместье рядом с ФлоренциейШикарное поместье площадью 2000 кв.м с земельны…
€6,50 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
VB-VILCAMA. Великолепная вилла в Камайоре в ТосканеИсторическая вилла в стиле "либерти" площ…
€4,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 5
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
€3,50 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
SG-VI_FI_142_Adrian. Двух-этажная вилла с бассейном в 15 минутах от Флоренции. Провинция:Фло…
€1,90 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 200 м²
LD-0063. Шикарная вилла в ФлоренцииРоскошная вилла для продажи в Тоскане, может быть использ…
€13,00 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 320 м²
VB-90059. Уникальный объект недвижимости во Флоренции Уникальный объект недвижимости – компл…
€28,00 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
CA-9005 . Роскошная вилла с бассейном расположена на холмах СеттиньяноРоскошная вилла с басс…
€2,00 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
LD-1387. Роскошная вилла во ФлоренцииСтаринный тосканский дом в очень панорамном месте , на …
€2,58 млн
в месяц
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Вилла в Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
Площадь 400 м²
LD-1440. Вилла под Флоренцией. ТосканаВилла расположена в одном из самых престижных районов …
€2,50 млн
в месяц
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Вилла с гаражом, с интернетом, с личным бассейном в Флоренция, Италия
Вилла с гаражом, с интернетом, с личным бассейном
Флоренция, Италия
Площадь 440 м²
Роскошная вилла находится в пригороде Флоренции, Тоскана. На территории 6 га, разбит большо…
€3,50 млн
в месяц
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Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом в Флоренция, Италия
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Флоренция, Италия
Площадь 5 м²
Флоренция, прекрасная вилла в 15 км от центра города. Этот дом может стать отличным варианто…
€4,00 млн
в месяц
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Вилла с кондиционером, с садом, с отоплением в Флоренция, Италия
Вилла с кондиционером, с садом, с отоплением
Флоренция, Италия
Площадь 6 м²
Современная вилла расположена неподалеку от Флоренции, Тосканы. Дом находится на холме, отку…
€2,20 млн
в месяц
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Вилла с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Флоренция, Италия
Вилла с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Флоренция, Италия
Площадь 2 м²
Элегантная вилла находится в пригороде Флоренции, Тоскана. На территории разбит роскошны са…
€1,20 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с кондиционером, с садом, с интернетом в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Потрясающая вилла располагается неподалеку от знаменитого города Винчи – родины Леонардо да …
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Флоренция, Италия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Симпатичная вилла расположена в 11 км от Флоренции, Тоскана. Двухэтажный дом, площадью 350 …
€1,15 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Флоренция, Италия
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Флоренция, симпатичный дом в красивой резиденции. Вилла, площадью 95 кв. м, была недавно пол…
€355,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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