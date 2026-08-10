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Отели в Ломбардии, Италия

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 340 м² в Laglio, Италия
Отель 340 м²
Laglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
$3,99 млн
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