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Отели в Ломбардия, Италия

Комо
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9 объектов найдено
Отель в Комо, Италия
Отель
Комо, Италия
VB-11033RB. Апарт-отель BellinzonaАпарт-отель на границе со Швейцарией с доходностью 8,75% …
€320,000
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Отель в Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
Площадь 8 200 м²
VB-070415-21. Великолепная резиденция гостиничного типа в МенаджоВеликолепная резиденция гос…
€11,00 млн
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Red Feniks
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Отель в Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
Площадь 3 200 м²
VB-070415-24. Уникальный гостиничный комплекс на озере Комо в городе МенаджоВыгодные инвести…
€7,50 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Germanello, Италия
Отель 5 спален
Germanello, Италия
Комнаты 6
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
€3,40 млн
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Отель 5 спален в Комо, Италия
Отель 5 спален
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
VB-DCLBMS. Отель/вилла на первой линии озера КомоВилла на первой линии на озере Комо с панор…
€3,40 млн
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Red Feniks
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Отель 24 спальни с двором, с сауной в Ломбардия, Италия
Отель 24 спальни с двором, с сауной
Ломбардия, Италия
Количество спален 24
Площадь 1 054 м²
Семейный отель, расположенный непосредственно на берегу озера. Площадь 1054 кв.м, 24 номера,…
Цена по запросу
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Отель с подведенным электричеством, с bus в Ломбардия, Италия
Отель с подведенным электричеством, с bus
Ломбардия, Италия
Предлагаем 4 звёздочный отель на озере Гарда. 25 номеров, бар открытый для внешних посетите…
€3,60 млн
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Отель с двором в Ломбардия, Италия
Отель с двором
Ломбардия, Италия
Небольшой отель с баром и рестораном. Здание состоит из трёх этажей + цокольный этаж, в кот…
€1,000,000
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Отель 52 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Dorio, Италия
Отель 52 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Dorio, Италия
Количество спален 52
Кол-во ванных комнат 52
Количество этажей 3
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€8,00 млн
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