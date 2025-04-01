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Дома с террасой в Лекко, Италия

виллы
5
1 объект найдено
Вилла с мебелью, с кондиционером, с террасой в Oliveto Lario, Италия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с террасой
Oliveto Lario, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Лекко, Италия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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