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Дома в Лекко, Италия

виллы
10
11 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Bellano, Италия
Вилла 4 спальни
Bellano, Италия
Комнаты 5
Площадь 450 м²
VB-10104. Вилла Шанти в БелланоКрасивая вилла "Шанти" находится непосредственно на первой ли…
€3,20 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Dervio, Италия
Вилла 5 спален
Dervio, Италия
Комнаты 6
Площадь 750 м²
VB-10102. Венецианская вилла в КоликоВеликолепная вилла на первой линии на озере Комо, постр…
€15,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Laghetto, Италия
Вилла 5 спален
Laghetto, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 300 м²
VB-10059. Эксклюзивная вилла на первой линии озераВилла находится в эксклюзивном и панорамно…
€5,25 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Vassena, Италия
Вилла 5 спален
Vassena, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
VB-10013. Роскошная вилла на первой линии озера КомоВилла была построена в начале ХХ века дл…
€5,00 млн
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Вилла в Bellano, Италия
Вилла
Bellano, Италия
Площадь 450 м²
VB-Villa-Shanti-LI. Вилла "Шанти" на первой линиии с причалом и докомКрасивая вилла "Шанти" …
€3,20 млн
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Red Feniks
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Вилла в Colico, Италия
Вилла
Colico, Италия
Площадь 430 м²
AS-VR-133. Вилла с видом на озеро КомоВилла с захватывающим видом на озеро и на залив Пиона,…
€1,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Лекко, Италия
Вилла 5 спален
Лекко, Италия
Комнаты 6
Площадь 570 м²
IT-300418-1. Историческая вилла на озере КомоПродается историческая вилла на озере Комо неда…
€4,80 млн
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Red Feniks
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Вилла 10 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Ломбардия, Италия
Вилла 10 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Ломбардия, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 620 м²
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€6,50 млн
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Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Bellano, Италия
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Bellano, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
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€375,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Варенна, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Варенна, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
€1,92 млн
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Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, новое здание в Ломбардия, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, новое здание
Ломбардия, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Лекко, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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