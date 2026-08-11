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Виллы в Lecco, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Лекко, Италия
Вилла 6 комнат
Лекко, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 570 м²
IT-300418-1. Историческая вилла на озере КомоПродается историческая вилла на озере Комо неда…
$5,63 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Colico, Италия
Вилла
Colico, Италия
Площадь 430 м²
AS-VR-133. Вилла с видом на озеро КомоВилла с захватывающим видом на озеро и на залив Пиона,…
$1,76 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Lecco, Италия

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с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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