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Виллы с гаражом в Лацио, Италия

Рим
18
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2 объекта найдено
Вилла в Campagnano di Roma, Италия
Вилла
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
$1,06 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 270 м²
Роскошная независимая вилла в одном из самых престижных районов Рима — EUR . Район EUR , изв…
$4,39 млн
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Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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с видом на озеро
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