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Виллы с террасой в Империи, Италия

Сан-Ремо
26
Бордигера
17
Вентимилья
5
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2 объекта найдено
Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
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$2,39 млн
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Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$739,729
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Параметры недвижимости в Империи, Италия

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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