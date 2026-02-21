Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Иглезиас
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Иглезиасе, Италия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Nebida, Италия
Квартира 3 комнаты
Nebida, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Новые уютные апартаменты в сардинском стиле, спальня супружеская с видом на море, спальня с …
$330,806
Квартира 2 комнаты в Nebida, Италия
Квартира 2 комнаты
Nebida, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Новые уютные апартаменты в сардинском стиле, спальня супружеская, гостиная с двумя диван – к…
$160,158
