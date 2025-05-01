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Жильё в Иглезиасе, Италия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Nebida, Италия
Квартира 2 комнаты
Nebida, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Новые уютные апартаменты в сардинском стиле, спальня супружеская, гостиная с двумя диван – к…
$160,158
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