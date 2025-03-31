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Квартиры с гаражом в Генуя, Италия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Генуя, Италия
Квартира 4 комнаты
Генуя, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 11
Внутри современного жилого комплекса «Торри Фаро», характеризующегося высокими стандартами к…
$402,177
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