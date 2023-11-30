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Жильё в Генуя, Италия

Аренцано
5
13 объектов найдено
Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Площадь 270 м²
KK-070715-4. Вилла в приватном комплексеВилла: 30 км до аэропорта Генуи 148км от границы с Ф…
€2,70 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Аренцано, Италия
Вилла 4 спальни
Аренцано, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
€1,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Rapallo, Италия
Вилла 5 спален
Rapallo, Италия
Комнаты 6
Площадь 490 м²
VB-11090. Вилла класса люкс в РапаллоВ живописной Лигурии, между морем и горными хребтами Ал…
€2,80 млн
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Red Feniks
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Дом 4 спальни с Istoricheskiy osobnyak s freskami na granice s Franciey в Аренцано, Италия
Дом 4 спальни с Istoricheskiy osobnyak s freskami na granice s Franciey
Аренцано, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Исторический особняк с фресками в Лигурии, в горах, у границы с Францией  на продажу близ…
€525,000
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Квартира 4 спальни в Zoagli, Италия
Квартира 4 спальни
Zoagli, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от кристально чистых вод Параджи находится эта замечательн…
€2,90 млн
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Аталанта
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Квартира 3 спальни в Chiavari, Италия
Квартира 3 спальни
Chiavari, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
В захватывающем месте с видом на залив Тигуллио, мы предлагаем апартаменты площадью 280 кв.м…
€2,85 млн
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Zoagli, Италия
Квартира 2 спальни
Zoagli, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
В великолепном месте Сан-Микеле-ди-Пагана, с видом на море и прямым выходом на пляж, мы пред…
€990,000
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Аталанта
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Вилла 6 спален в Rapallo, Италия
Вилла 6 спален
Rapallo, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Восхитительная вилла с бассейном на очаровательном холме над Рапалло, в 10 минутах от моря и…
€2,70 млн
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Аренцано, Италия
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
€950,000
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Аталанта
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Аренцано, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
€1,55 млн
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Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Margherita Ligure, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
€19,00 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Portofino, Италия
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Portofino, Италия
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Роскошная вилла расположена в Портофино, Лигурия. Площадь составляет 550 кв. м, площадь сад…
€30,00 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Portofino, Италия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Portofino, Италия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Шикарные апартаменты расположены на курорте Санта-Маргерита-Лигуре, Лигурия.  В 30 км от аэр…
€1,46 млн
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Типы недвижимости в Генуя

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Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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