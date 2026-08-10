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Жилье в Генуе, Италия

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Аренцано
3
9 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Camogli, Италия
Вилла 11 комнат
Camogli, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается в Камогли - Эксклюзивная вилла с захватывающим видом на море в самом сердце парка …
$3,39 млн
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Вилла 6 комнат в Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 6 комнат
Santa Margherita Ligure, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Санта-Маргерита Ligure - Престижная квартира в период виллы с садом и террасамиМы предлагаем…
$2,28 млн
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Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Площадь 270 м²
KK-070715-4. Вилла в приватном комплексеВилла: 30 км до аэропорта Генуи 148км от границы с Ф…
$3,16 млн
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Квартира 6 комнат в Santa Margherita Ligure, Италия
Квартира 6 комнат
Santa Margherita Ligure, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается: яркий, типичный пентхаус в лигурийском стиле, всего в нескольких шагах от моряМы …
$935,877
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Вилла 5 комнат в Аренцано, Италия
Вилла 5 комнат
Аренцано, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
$1,76 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Camogli, Италия
Вилла
Camogli, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 477 м²
КАМОЛЬИ (ЛИГУРИЯ)// 3 ВИЛЛЫ И ГОСТЕВОЙ ДОМИК // 9.000 КВ М ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК // ВИД НА МОРЕ …
$9,30 млн
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Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
ПОРТОФИНО (ЛИГУРИЯ) // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА 400 КВ М // ОРАНЖЕРЕЯ // УЧАСТОК 25 000 КВ М // ПРИСТРО…
$9,30 млн
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Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в самой престижной части Аренцано, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, …
$1,75 млн
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Вилла 10 комнат в Рекко, Италия
Вилла 10 комнат
Рекко, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Majestic villa facing the sea in Recco and Camogli, magnificent villa to renovate with a lar…
$3,15 млн
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Параметры недвижимости в Генуе, Италия

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