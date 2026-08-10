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Квартиры в Генуе, Италия

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Santa Margherita Ligure, Италия
Квартира 6 комнат
Santa Margherita Ligure, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается: яркий, типичный пентхаус в лигурийском стиле, всего в нескольких шагах от моряМы …
$935,877
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Параметры недвижимости в Генуе, Италия

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