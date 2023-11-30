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Квартиры в Генуя, Италия

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5 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Zoagli, Италия
Квартира 4 спальни
Zoagli, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от кристально чистых вод Параджи находится эта замечательн…
€2,90 млн
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Аталанта
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Квартира 3 спальни в Chiavari, Италия
Квартира 3 спальни
Chiavari, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
В захватывающем месте с видом на залив Тигуллио, мы предлагаем апартаменты площадью 280 кв.м…
€2,85 млн
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Zoagli, Италия
Квартира 2 спальни
Zoagli, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
В великолепном месте Сан-Микеле-ди-Пагана, с видом на море и прямым выходом на пляж, мы пред…
€990,000
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Аренцано, Италия
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
€950,000
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Аталанта
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Portofino, Италия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Portofino, Италия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Шикарные апартаменты расположены на курорте Санта-Маргерита-Лигуре, Лигурия.  В 30 км от аэр…
€1,46 млн
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Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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