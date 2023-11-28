Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Фоллоника
  5. Дома

Дома в Фоллоника, Италия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом в Фоллоника, Италия
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом
Фоллоника, Италия
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Старинный дом расположен в 2 км от моря неподалёку от Сан Винченцо, Тоскана. Вилла недавно б…
€1,30 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти