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Дома с видом на горы в Ферме, Италия

SantElpidio a Mare
3
1 объект найдено
Вилла в Pedaso, Италия
Вилла
Pedaso, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
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$1,13 млн
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