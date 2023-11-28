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Жильё в Фермо, Италия

Sant Elpidio a Mare
4
37 объектов найдено
Дом в Lapedona, Италия
Дом
Lapedona, Италия
Площадь 5 000 м²
Площадь здания, состоящая из пяти участков по 1000 м2 каждый с широким видом на море - жилое…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Lapedona, Италия
Дом 7 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 7
Площадь 130 м²
Панорамный дом в историческом центре с видом на море. Три уровня в дополнение к чердаку ( не…
€110,000
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Таунхаус 10 комнат в Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
€220,000
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Дом 8 комнат в Massa Fermana, Италия
Дом 8 комнат
Massa Fermana, Италия
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Отремонтированный фермерский дом с земельным участком 10 га. Суд около 3000 м2 огорожен. Пер…
€230,000
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Дом в Lapedona, Италия
Дом
Lapedona, Италия
Площадь 30 000 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Montottone, Италия
Дом 6 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 6
Площадь 160 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Дом в Campofilone, Италия
Дом
Campofilone, Италия
Площадь 15 000 м²
Связанный с домом ( другой жилой дом ) отремонтирован на двух уровнях Аксессуары сгущены ( b…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Falerone, Италия
Таунхаус 9 комнат
Falerone, Италия
Комнаты 9
Площадь 350 м²
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Campofilone, Италия
Дом 8 комнат
Campofilone, Италия
Комнаты 8
Площадь 160 м²
Сельский дом площадью 260 кв.м. с 1980-х годов в отличном состоянии на трех уровнях с гостин…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Montappone, Италия
Дом 9 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 9
Площадь 250 м²
Кирпичный фермерский дом с 2,30 га земли с южной экспозицией. Общее состояние должно быть пе…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат с Spalni в Falerone, Италия
Дом 10 комнат с Spalni
Falerone, Италия
Комнаты 10
Площадь 250 м²
Renovated farmhouse (2006) on two floors with courtyard and land for about 3,000 square mete…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты с Spalni в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Квартира 70 кв.м. на первом этаже с лифтом Жилая зона с мини-кухней спальня спальня ванная к…
Цена по запросу
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Дом в Campofilone, Италия
Дом
Campofilone, Италия
Площадь 3 000 м²
Участок под застройку площадью 3000 кв.м. с широким видом на море и двойным доступом. Возмож…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат с Spalni в Montappone, Италия
Дом 11 комнат с Spalni
Montappone, Италия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Отремонтированный дом в главном здании (достраивается пристройка и смежный аксессуар) Год 20…
Цена по запросу
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Дом 14 комнат с Spalni в Campofilone, Италия
Дом 14 комнат с Spalni
Campofilone, Италия
Комнаты 14
Площадь 300 м²
Casale море 300 кв.м. с зависимостью 30 кв.м. и земли около 2,0 га с оливковыми и сосновыми …
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 6
Площадь 90 м²
Квартира на 1-м этаже в процессе внутреннего обзора Две ванной комнаты день балконы зона пан…
Цена по запросу
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Квартира 9 комнат в Montappone, Италия
Квартира 9 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 9
Площадь 160 м²
160 кв.м. квартира с 100 кв.м. Аттик гараж Гараж Подвал Общее состояние
Цена по запросу
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Дом в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом
Sant Elpidio a Mare, Италия
Площадь 7 000 м²
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Цена по запросу
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Таунхаус 13 комнат в Montappone, Италия
Таунхаус 13 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 13
Площадь 400 м²
В красивом панорамном положении на окраине деревни, это свойство в отличном состоянии (постр…
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат в Lapedona, Италия
Таунхаус 10 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 10
Площадь 270 м²
Отдельный полуоткрытый (внутренне недостроенный) с продажами в морской стороне, состоящий из…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Montappone, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Montappone, Италия
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Квартира с собственным входом на первом этаже с гостиной две спальни ванная комната (возможн…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 6
Площадь 80 м²
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат с ванной в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 9 комнат с ванной
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 9
Площадь 206 м²
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Campofilone, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Campofilone, Италия
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Цена по запросу
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Дом 11 комнат в Montappone, Италия
Дом 11 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 11
Площадь 250 м²
Ферма для ремонта в красивом живописном месте находится на двух этажах хорошего размера в ст…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Lapedona, Италия
Дом 8 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 8
Площадь 240 м²
Cottage to be renovated with sea view and 800 square meters of courtyard Possibility of anne…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Montottone, Италия
Дом 7 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 7
Площадь 100 м²
Дом в старом городе дом на двух этажах плюс небольшие аксессуары и сад 130 кв.м. кирпичной к…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Montottone, Италия
Дом 10 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 10
Площадь 200 м²
В центре дома небесная земля была заброшена трехэтажное сооружение с кирпичным и деревянным …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Фермо

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Параметры недвижимости в Фермо, Италия

с видом на море
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с видом на горы
с видом на озеро
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