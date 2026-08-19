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Дома в Ферме, Италия

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SantElpidio a Mare
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33 объекта найдено
Дом 17 комнат в Falerone, Италия
Дом 17 комнат
Falerone, Италия
Число комнат 17
Площадь 400 м²
Большой отремонтированный дом с большим качеством аксессуаров рядом (для ремонта) Трехэтажны…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Дом 9 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 9
Площадь 206 м²
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
$174,393
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Дом в Lapedona, Италия
Дом
Lapedona, Италия
Площадь 5 000 м²
Площадь здания, состоящая из пяти лотов площадью около 1000 м2 каждый с широким видом на мор…
Цена по запросу
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом в Campofilone, Италия
Дом
Campofilone, Италия
Площадь 3 000 м²
Участок под застройку площадью 3000 кв.м. с широким видом на море и двойным доступом. Возмож…
$151,021
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Дом в SantElpidio a Mare, Италия
Дом
SantElpidio a Mare, Италия
Площадь 7 000 м²
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
$58,131
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Дом 5 комнат в Falerone, Италия
Дом 5 комнат
Falerone, Италия
Число комнат 5
Площадь 80 м²
Дом в историческом центре отремонтирован в 2024 году на первом этаже с удобным чердаком и по…
$98,823
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LDV InvestLDV Invest
Дом 7 комнат в Massa Fermana, Италия
Дом 7 комнат
Massa Fermana, Италия
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Ссылочный номер: N1423 Название недвижимости: Casa Fermana Расположение: в стране Город /…
$92,137
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Дом в Campofilone, Италия
Дом
Campofilone, Италия
Площадь 15 000 м²
Связанный с домом ( другой жилой дом ) отремонтирован на двух уровнях Аксессуары сгущены ( b…
Цена по запросу
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Дом в Lapedona, Италия
Дом
Lapedona, Италия
Площадь 30 000 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Montottone, Италия
Дом 10 комнат
Montottone, Италия
Число комнат 10
Площадь 200 м²
В центре дома небесная земля была заброшена трехэтажное сооружение с кирпичным и деревянным …
$58,131
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Дом 14 комнат в Campofilone, Италия
Дом 14 комнат
Campofilone, Италия
Число комнат 14
Площадь 300 м²
Casale море 300 кв.м. с зависимостью 30 кв.м. и земли около 2,0 га с оливковыми и сосновыми …
$424,357
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Таунхаус 8 комнат в Campofilone, Италия
Таунхаус 8 комнат
Campofilone, Италия
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Вилла с огороженным парком 3550 м2 в эксклюзивной зоне в нескольких километрах от моря. Квар…
$488,302
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Дом 8 комнат в Lapedona, Италия
Дом 8 комнат
Lapedona, Италия
Число комнат 8
Площадь 240 м²
Коттедж будет отремонтирован с видом на море и 800 квадратных метров внутреннего двора Возмо…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Montottone, Италия
Дом 7 комнат
Montottone, Италия
Число комнат 7
Площадь 100 м²
Дом в старом городе дом на двух этажах плюс небольшие аксессуары и сад 130 кв.м. кирпичной к…
$69,757
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Дом 11 комнат в Massa Fermana, Италия
Дом 11 комнат
Massa Fermana, Италия
Число комнат 11
Площадь 220 м²
Ссылочный номер: N449 Имя свойства: Casa Mucci Местоположение: В стране Город/город: …
$93,010
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Дом 16 комнат в Montefortino, Италия
Дом 16 комнат
Montefortino, Италия
Число комнат 16
Площадь 540 м²
Большой загородный дом в деревне 5 км от центральной каменной конструкции рядом с другими об…
$87,197
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Дом 6 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Дом 6 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 6
Площадь 80 м²
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
$34,879
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Таунхаус 10 комнат в Lapedona, Италия
Таунхаус 10 комнат
Lapedona, Италия
Число комнат 10
Площадь 270 м²
Отдельный полуоткрытый (внутренне недостроенный) с продажами в морской стороне, состоящий из…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат в Campofilone, Италия
Дом 11 комнат
Campofilone, Италия
Число комнат 11
Площадь 350 м²
Коттедж вид на море для ремонта на двух уровнях плюс мансарда 190 кв.м первый этаж 110 квадр…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат в Monte Vidon Corrado, Италия
Дом 11 комнат
Monte Vidon Corrado, Италия
Число комнат 11
Площадь 260 м²
Полностью отремонтированный дом (перестроенный) Два уровня плюс чердак. Суд 1280 кв. м. На п…
$325,534
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Дом 8 комнат в Campofilone, Италия
Дом 8 комнат
Campofilone, Италия
Число комнат 8
Площадь 160 м²
Сельский дом площадью 260 кв.м. с 1980-х годов в отличном состоянии на трех уровнях с гостин…
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат в Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Одиночная вилла с большим внутренним двором и землей. Три этажа, первый этаж и подвал, гараж…
$255,777
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Дом 15 комнат в Massa Fermana, Италия
Дом 15 комнат
Massa Fermana, Италия
Число комнат 15
Площадь 300 м²
Справочный номер: N1185 Оригинальное название: Casa Alfa Местонахождение: В стране Город / Г…
$110,449
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Дом 13 комнат в Montappone, Италия
Дом 13 комнат
Montappone, Италия
Число комнат 13
Площадь 400 м²
В красивом панорамном положении на окраине деревни, эта недвижимость в отличном состоянии (п…
$348,787
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Дом 7 комнат в Lapedona, Италия
Дом 7 комнат
Lapedona, Италия
Число комнат 7
Площадь 130 м²
Панорамный дом в историческом центре с видом на море. Три уровня в дополнение к мансарде (бе…
$127,889
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Дом 11 комнат в Monte Vidon Corrado, Италия
Дом 11 комнат
Monte Vidon Corrado, Италия
Число комнат 11
Площадь 240 м²
Красивый ремонт фермерского дома на двух этажах плюс чердак в панорамном каркасе древний кир…
$174,393
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Дом 12 комнат в Falerone, Италия
Дом 12 комнат
Falerone, Италия
Число комнат 12
Площадь 500 м²
Сельскохозяйственный дом для ремонта хорошего размера (около 400 м2) в старинном кирпиче с б…
$162,767
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Дом 16 комнат в Montottone, Италия
Дом 16 комнат
Montottone, Италия
Число комнат 16
Площадь 450 м²
Фермерский дом будет восстановлен с хорошей структурой воздушного пространства из старого ки…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат в Falerone, Италия
Дом 11 комнат
Falerone, Италия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Одноместный дом со двором на окраине города. Оборудован первый этаж мезонином. Квартира перв…
$186,020
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Дом 10 комнат в Falerone, Италия
Дом 10 комнат
Falerone, Италия
Число комнат 10
Площадь 250 м²
Отремонтированный фермерский дом (2006) на двух этажах со двором и землей около 3000 квадрат…
$290,656
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