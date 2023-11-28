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Таунхаусы в Фермо, Италия

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4 объекта найдено
Таунхаус 10 комнат в Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
€220,000
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Таунхаус 9 комнат в Falerone, Италия
Таунхаус 9 комнат
Falerone, Италия
Комнаты 9
Площадь 350 м²
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Цена по запросу
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Таунхаус 13 комнат в Montappone, Италия
Таунхаус 13 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 13
Площадь 400 м²
В красивом панорамном положении на окраине деревни, это свойство в отличном состоянии (постр…
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат в Lapedona, Италия
Таунхаус 10 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 10
Площадь 270 м²
Отдельный полуоткрытый (внутренне недостроенный) с продажами в морской стороне, состоящий из…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Фермо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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