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Квартиры в Фермо, Италия

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты с Spalni в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Квартира 70 кв.м. на первом этаже с лифтом Жилая зона с мини-кухней спальня спальня ванная к…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 6
Площадь 90 м²
Квартира на 1-м этаже в процессе внутреннего обзора Две ванной комнаты день балконы зона пан…
Цена по запросу
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Квартира 9 комнат в Montappone, Италия
Квартира 9 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 9
Площадь 160 м²
160 кв.м. квартира с 100 кв.м. Аттик гараж Гараж Подвал Общее состояние
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Montappone, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Montappone, Италия
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Квартира с собственным входом на первом этаже с гостиной две спальни ванная комната (возможн…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Campofilone, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Campofilone, Италия
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Фермо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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