Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Дуплексы

Дуплексы в Италии

Дуплекс В архив
Очистить
3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Менаджо, Италия
Дуплекс 2 спальни
Менаджо, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Трех Комнатная Новая квартира Дуплекс с бассейном на озере Комо в Менаджо Метраж: 100 м2 …
€304,500
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Менаджо, Италия
Дуплекс 2 спальни
Менаджо, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Трех Комнатная Новая квартира Дуплекс с бассейном на озере Комо в Менаджо Метраж: 100 м2 …
€304,500
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни с подвалом в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Дуплекс 2 спальни с подвалом
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Новая квартира - дуплекс в шикарной резиденции в Рива дель Гарда. Дом построен согласно сам…
€655,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Италии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти