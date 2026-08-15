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Доходные дома в Италии

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2 объекта найдено
Доходный дом в Сардиния, Италия
Доходный дом
Сардиния, Италия
Отдельный дом на продажу в Лампьяну — уголок рая Откройте для себя этот великолепный новый …
$1,13 млн
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Доходный дом 1 065 м² в Флоренция, Италия
Доходный дом 1 065 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
$6,71 млн
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