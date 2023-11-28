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Доходные дома в Италии

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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 10 спален в Флоренция, Италия
Доходный дом 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
€5,90 млн
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