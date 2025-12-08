Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Калабрии, Италия

Tropea
6
Vibo Valentia
4
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Parghelia, Италия
Квартира 2 спальни
Parghelia, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция Ocean Blue  - в нескольких шагах от белопесчаных пляжей!  Ocean Blue Reside…
$155,007
Квартира 2 спальни в Parghelia, Италия
Квартира 2 спальни
Parghelia, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен пентхаус в 100м от пляжа с большой террасой с видом на море. Пентхаус р…
$256,525
Квартира 2 спальни в Briatico, Италия
Квартира 2 спальни
Briatico, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Вторичные апартаменты в очень приятном городке Бриатико, рядом вся инфраструктура (кафе, рес…
$70,954
Типы недвижимости в Калабрии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Калабрии, Италия

с видом на море
Недорогая
Элитная
