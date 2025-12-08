Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Калабрия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Калабрии, Италия

Tropea
6
Vibo Valentia
4
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Tropea, Италия
Квартира 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Количество этажей 1
ВНИМАНИЕ! Сейчас действует специальное предложение: апартаменты от €90000! ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ…
$98,244
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Vibo Marina, Италия
Квартира 4 спальни
Vibo Marina, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс на Тирренском побережье в городе Вибо Марина в черте города. Из каждого апарт…
$436,638
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Калабрии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Калабрии, Италия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти