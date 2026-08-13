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Жилье в Асколи-Пичене, Италия

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Сан-Бенедетто-дель-Тронто
7
20 объектов найдено
Вилла 16 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 16
Площадь 500 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Дом 32 комнаты в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 32
Площадь 1 600 м²
Здание в центре идеально подходит для бизнеса (превращается в квартиры). Объем 4800 кубическ…
Цена по запросу
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Дом 14 комнат в Grottammare, Италия
Дом 14 комнат
Grottammare, Италия
Число комнат 14
Площадь 750 м²
Дом для ремонта в историческом центре с огороженным садом площадью 800 кв. Два уровня на общ…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Castorano, Италия
Вилла 6 комнат
Castorano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
$2,46 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 5 комнат в Montemonaco, Италия
Дом 5 комнат
Montemonaco, Италия
Число комнат 5
Площадь 70 м²
Отремонтированный каменный дом расположен в очаровательной деревне у подножия двухэтажной го…
$58,131
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Вилла 15 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 15 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 15
Площадь 500 м²
Вилла конца 19-го века с парком площадью 2000 м2 с пальмами и высокими деревьями. Три уровня…
Цена по запросу
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Квартира 9 комнат в Grottammare, Италия
Квартира 9 комнат
Grottammare, Италия
Число комнат 9
Площадь 214 м²
Чердак расположен на третьем этаже без лифта, все обставлены в хорошем состоянии. Состоит из…
Цена по запросу
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Дом 17 комнат в Montemonaco, Италия
Дом 17 комнат
Montemonaco, Италия
Число комнат 17
Площадь 560 м²
Каменная строительная площадка в деревне, Включающая более соседних зданий на трех уровнях п…
$139,515
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Вилла 6 комнат в Brecciarolo, Италия
Вилла 6 комнат
Brecciarolo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 850 000 м²
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
$2,05 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 40 комнат в Offida, Италия
Вилла 40 комнат
Offida, Италия
Число комнат 40
Площадь 1 000 м²
Вилла на трех уровнях более 1000 м2 с 40 номерами 9 ванными комнатами 13 спальнями, высокока…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Площадь 80 м²
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 5 комнат
Acquaviva Picena, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
$2,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
$1,93 млн
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Квартира 4 комнаты в Montemonaco, Италия
Квартира 4 комнаты
Montemonaco, Италия
Число комнат 4
Площадь 45 м²
Квартира на первом этаже в здании только две квартиры гостиная спальня и ванная балкон Черда…
$58,131
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Вилла 6 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
$3,52 млн
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Дом 9 комнат в Ripatransone, Италия
Дом 9 комнат
Ripatransone, Италия
Число комнат 9
Площадь 260 м²
Номер ссылки: N1058 Имущественное имя: Casa Caffè Местоположение: В стране Город/Горо…
$209,272
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Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
$1,76 млн
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Дом 22 комнаты в Monteprandone, Италия
Дом 22 комнаты
Monteprandone, Италия
Число комнат 22
Площадь 440 м²
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Monteprandone, Италия
Вилла 5 комнат
Monteprandone, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 8 комнат в Асколи-Пичено, Италия
Квартира 8 комнат
Асколи-Пичено, Италия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
$426,996
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