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Квартиры в Асколи-Пичене, Италия

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Площадь 80 м²
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Montemonaco, Италия
Квартира 4 комнаты
Montemonaco, Италия
Число комнат 4
Площадь 45 м²
Квартира на первом этаже в здании только две квартиры гостиная спальня и ванная балкон Черда…
$58,131
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Квартира 9 комнат в Grottammare, Италия
Квартира 9 комнат
Grottammare, Италия
Число комнат 9
Площадь 214 м²
Чердак расположен на третьем этаже без лифта, все обставлены в хорошем состоянии. Состоит из…
Цена по запросу
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Квартира 8 комнат в Асколи-Пичено, Италия
Квартира 8 комнат
Асколи-Пичено, Италия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
$426,996
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