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Квартиры в Асколи-Пичено, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Асколи-Пичено, Италия
Квартира 4 спальни
Асколи-Пичено, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
€390,000
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Квартира 2 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
BG-ABI24497U. Квартира на первом этаже, с отдельным входом в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоКварти…
€98,000
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Квартира 5 комнат с Spalni в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Асколи-Пичено, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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