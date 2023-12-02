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Дома в Асколи-Пичено, Италия

виллы
9
11 объектов найдено
Дом 32 комнаты в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 32
Площадь 1 600 м²
Здание в центре идеально подходит для предприятий ( для преобразования в квартиры ). Объем 4…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 16 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 16
Площадь 500 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
€3,00 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
€1,50 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Monteprandone, Италия
Вилла 4 спальни
Monteprandone, Италия
Комнаты 5
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
€2,00 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 4 спальни
Acquaviva Picena, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
€1,95 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Case di Coccia, Италия
Вилла 5 спален
Case di Coccia, Италия
Комнаты 6
Площадь 850 000 м²
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
€1,75 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
€1,65 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Castorano, Италия
Вилла 5 спален
Castorano, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
€2,10 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
€275,000
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Дом 9 комнат с Spalni в Ripatransone, Италия
Дом 9 комнат с Spalni
Ripatransone, Италия
Комнаты 9
Площадь 260 м²
Номер ссылки: N1058 Имущественное имя: Casa Caffè Местоположение: В стране Город/Горо…
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Асколи-Пичено, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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