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Виллы в Анцио, Италия

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6 объектов найдено
Вилла с кондиционером, с видом на море, в центре города в Анцио, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, в центре города
Анцио, Италия
Площадь 5 м²
Симпатичная вилла находится в спокойном районе города Анцио, Лацио. Курорт состоит из двух ч…
€900,000
в месяц
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анцио, Италия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анцио, Италия
Площадь 3 м²
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Песчаный пляж расположен в 2 км от дома. Дом окружё…
€230,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Анцио, Италия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Анцио, Италия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
€320,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Анцио, Италия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Анцио, Италия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Прекрасная вилла находится в Анцио, Лацио. В пешей доступности располагаются небольшие магаз…
€285,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анцио, Италия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анцио, Италия
Количество спален 4
Площадь 138 м²
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Площадь виллы составляет 138 кв. м, она окружена са…
€269,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анцио, Италия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анцио, Италия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Симпатичная вилла расположена в городе Анцио, Лацио. Площадь двухэтажного дома составляет 85…
€250,000
в месяц
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