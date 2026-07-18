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Пентхаусы с гаражом в Тель-Авивском округе, Израиль

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Тель-Авив
48
Бат-Ям
6
Тель-Авив
52
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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5/5
Мини-Пентхаус в Холоне, ул. Заменгоф.Единственная квартира на его этаже — в новом бутик-здан…
Цена по запросу
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Агентство
Isrealty
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Параметры недвижимости в Тель-Авивском округе, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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