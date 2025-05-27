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Пентхаусы с террасой в Тель-Авивском округе, Израиль

Тель-Авив
25
Тель-Авив
25
Пентхаус Удалить
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10 объектов найдено
Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
$2,25 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
$2,65 млн
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Пентхаус в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Own a piece of Tel-Aviv’s history. Ultra-luxurious boutique project for sale in Tel-Aviv…
$11,55 млн
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Пентхаус в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Exclusive listing for sale High above, spanning half a floor of the penthouse floors in …
$11,14 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Luxury duplex penthouse for sale in Kerem Hateimanim (Yemenite Quarter) For Sale on Malan St…
$3,45 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 436 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
$9,28 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
$5,57 млн
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Параметры недвижимости в Тель-Авивском округе, Израиль

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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