  2. Израиль
  3. Западный Иерусалим
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Западный Иерусалим

Тель-Авив
43
Иерусалим
44
Нетания
4
Хайфа
1
Жилой квартал Magnifique maison
Жилой квартал Magnifique maison
Иерусалим, Израиль
от
$5,71 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Otium DevelopmentOtium Development
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный офис площадью 176 квадратных метров предлагает исключительную яркость благодаря многочисленным окнам и беспрепятственному виду. Доставленный сырым, он полностью регулируется в соответствии с вашими потребностями, иде…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
