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Жилой квартал A ne pas manquer tres bon emplacement 4 pieces a louer au coeur de ramat gan proche du parc hayarkon

Рамат-Ган, Израиль
от
$2,893
;
8
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ID: 39631
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Truman, 19

О комплексе

Перевод
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Ссылка: 6994 Район: в самом сердце Рамат-Гана, стипендиальный район и недалеко от парка Хаяркон Недавнее здание 4 штуки Площадь 90 м2 Маленький балкон 3-й этаж с лифтами Кондиционер 2 ванные комнаты, 2 туалета Вход: 01/09/2026

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
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Жилой квартал A ne pas manquer tres bon emplacement 4 pieces a louer au coeur de ramat gan proche du parc hayarkon
Рамат-Ган, Израиль
от
$2,893
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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