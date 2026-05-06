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Жилой квартал Calme au centre bon emplacement bonne occasion dans rue calme endroit calme etage haut avec vue vue sur la mer a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux bonne affaire bonnes orientations entierement meuble grand jardin projet de qualite
Жилой квартал Calme au centre bon emplacement bonne occasion dans rue calme endroit calme etage haut avec vue vue sur la mer a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux bonne affaire bonnes orientations entierement meuble grand jardin projet de qualite
VILLA FOR SALE WITH BEAUTIFUL JACUZZI PISCINE SEES SEA OF 5 PARTS WITH BEAUTIFUL SPACE SALON WITH MORE 4 SMALL APARTMENTS (2p и Studios) арендованы с хорошим коэффициентом аренды - с независимым входом, идеально подходит для инвестиций или для ног на земле; недалеко от города и тихого района моря и магазинов поблизости; любопытно воздержаться
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
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