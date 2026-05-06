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Жилой квартал Calme au centre bon emplacement bonne occasion dans rue calme endroit calme etage haut avec vue vue sur la mer a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux bonne affaire bonnes orientations entierement meuble grand jardin projet de qualite

Ашкелон, Израиль
от
$1,71 млн
;
6
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ID: 39625
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Geva

О комплексе

Перевод
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VILLA FOR SALE WITH BEAUTIFUL JACUZZI PISCINE SEES SEA OF 5 PARTS WITH BEAUTIFUL SPACE SALON WITH MORE 4 SMALL APARTMENTS (2p и Studios) арендованы с хорошим коэффициентом аренды - с независимым входом, идеально подходит для инвестиций или для ног на земле; недалеко от города и тихого района моря и магазинов поблизости; любопытно воздержаться

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Calme au centre bon emplacement bonne occasion dans rue calme endroit calme etage haut avec vue vue sur la mer a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux bonne affaire bonnes orientations entierement meuble grand jardin projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$1,71 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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