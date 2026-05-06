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Жилой квартал Appartement de luxe ramat aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$3,87 млн
;
5
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ID: 38373
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    2364, 13

О комплексе

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Эксклюзив - роскошная квартира Исключительная квартира, спроектированная с вниманием к деталям и сочетающая в себе качество, комфорт и современные технологии. 5 штук 2 спальни Master 160 м2 + 17 м2 терраса 2 парковочных места 1 подвал Высококачественные услуги: • Роскошная кухня Дада • алюминиевые и стеклянные двери Rimadesio • Полиформные плакаты • Приборы Miele • Паровые печи V-Zug • Полная система домашней автоматизации Daikin Air Conditioning (расширенная система) Электрические жалюзи и шторы, подключенные к домашней автоматизации • Ванные ванны Boffi • Jacuzzi Villeroy & Boch • Встроенные динамики + предварительное оборудование для аудиосистемы Электролюкс центральный вакуум • Архитектурное освещение Здание с 24/7 смотрителем, тренажерный зал, бассейн и многое другое Цена: 11 800 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Тель-Авив, Израиль
от
$3,87 млн
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