  4. Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Бат-Ям, Израиль
от
$600,000
;
6
ID: 27969
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося района Строительство ведется, Здание будет включать в себя от 2 до 4 комнатных квартир, с высокоуровневой отделкой и изысканным дизайном. Проект ориентирован на качество строительства, роскошное лобби, благоустроенные зеленые насаждения и непосредственную близость к паркам, пляжам, школам, общественным учреждениям и общественному транспорту. Доставка запланирована на сентябрь 2027 года. Благоприятные условия: 20% при подписании – баланс при передаче ключей или в зависимости от прогресса. Здание: • Современное каменное здание высокого класса • Элегантный подъезд и 2 лифта • Тщательный ландшафт • Подземная парковка Квартиры: • Солнечные террасы • Качественная отделка • Подготовка к центральному кондиционированию воздуха • Современная кухня с кварцевой столешницей

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
