Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM
В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося района
Строительство ведется,
Здание будет включать в себя от 2 до 4 комнатных квартир, с высокоуровневой отделкой и изысканным дизайном.
Проект ориентирован на качество строительства, роскошное лобби, благоустроенные зеленые насаждения и непосредственную близость к паркам, пляжам, школам, общественным учреждениям и общественному транспорту.
Доставка запланирована на сентябрь 2027 года.
Благоприятные условия: 20% при подписании – баланс при передаче ключей или в зависимости от прогресса.
Здание:
• Современное каменное здание высокого класса
• Элегантный подъезд и 2 лифта
• Тщательный ландшафт
• Подземная парковка
Квартиры:
• Солнечные террасы
• Качественная отделка
• Подготовка к центральному кондиционированию воздуха
• Современная кухня с кварцевой столешницей
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно