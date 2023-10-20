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Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$924,161
;
4
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ID: 25232
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

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Новая квартира с потрясающим панорамным видом на море и городскую полосу. Расположенная на высоком этаже одна из самых интригующих разработок - 32-этажная роскошная башня Aura Pivko в Бат-Яме, с ее впечатляющим списком особенностей и удобств. Расположенный всего в 200 метрах от легкой станции метро, он предлагает максимальную доступность к мегаполису Тель-Авив. В нескольких шагах вы найдете школы, культурные и образовательные учреждения, кафе, торговые центры и многое другое. Проект был разработан одним из самых уважаемых архитекторов Израиля Иланом Пивко. Он предлагает множество просторных апартаментов, оформленных в нью-йоркском стиле с большими террасами с видом на море и зеленый бульвар. Квартира предлагает жилую площадь 77 м2 с дополнительной террасой 22 м2. Гостиная включает в себя просторную гостиную, открытую дизайнерскую кухню, три спальни и две ванные комнаты. Имеет парковочное место. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

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Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$924,161
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