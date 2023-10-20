Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595

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Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака!
Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания.
Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами.
Он имеет большой балкон с открытым видом, предлагая спокойствие и тишину.
С тремя выставками (восток, север и запад) квартира особенно яркая.
Кроме того, включен частный погреб, а на улице много вариантов парковки.
Не упустите возможность жить в спокойной и центральной обстановке.
Свяжитесь с нами, чтобы быстро спланировать визит!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Квартира для ремонта 3 комнат 72 м2 - Байит Веган Иерусалим
2-й этаж, терраса, юго-восточная экспозиция
Гостиная, столовая, кухня
2 спальни, 1 душ, 2 туалета
Решетки, бронированная дверь, лифт
Потребность в ремонте
Цена: 2,750,000sh
(В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая со…
В самом сердце Байита начинались возле трамвая, автобуса, магазинов и детского парка.
Новое здание после Тамы 38 с частной парковкой, лифтами Чабат, общим садом для строительства сурки, дигикодом к входу.
Апартаменты 5 номеров новые очень вложены, с балконом 12 м2, великолепная современная …