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Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$980,341
02.04.2025
$980,341
24.02.2025
$983,133
;
3
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ID: 25160
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака! Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания. Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами. Он имеет большой балкон с открытым видом, предлагая спокойствие и тишину. С тремя выставками (восток, север и запад) квартира особенно яркая. Кроме того, включен частный погреб, а на улице много вариантов парковки. Не упустите возможность жить в спокойной и центральной обстановке. Свяжитесь с нами, чтобы быстро спланировать визит!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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