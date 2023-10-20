Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595

Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака! Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания. Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами. Он имеет большой балкон с открытым видом, предлагая спокойствие и тишину. С тремя выставками (восток, север и запад) квартира особенно яркая. Кроме того, включен частный погреб, а на улице много вариантов парковки. Не упустите возможность жить в спокойной и центральной обстановке. Свяжитесь с нами, чтобы быстро спланировать визит!