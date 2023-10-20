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Жилой квартал Maison arabe au coeur du centre ville

Иерусалим, Израиль
от
$3,23 млн
02.03.2025
$3,23 млн
10.02.2025
$3,19 млн
01.01.2025
$3,20 млн
;
Жилой квартал Maison arabe au coeur du centre ville
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ID: 24044
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Аутентичный дом, в центре города, тихий, полный очарования, высокие потолки, большой сад (100 м2), отремонтированный, немедленный

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Maison arabe au coeur du centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$3,23 млн
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