  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement au centre ville a louer

Жилой квартал Appartement au centre ville a louer

Иерусалим, Израиль
от
$1,826
02.04.2025
$1,826
24.02.2025
$1,831
04.02.2025
$1,801
26.12.2024
$1,808
;
5
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23631
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В центре города на 7-м этаже с лифтом, светлые 3 комнаты, наслаждаясь просторным балконом с сельским видом на Сад Независимости. Доступно немедленно

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$2,39 млн
Жилой квартал Appartement d exception
Иерусалим, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,31 млн
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,275
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire etage haut avec vue
Тель-Авив, Израиль
от
$800,565
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement au centre ville a louer
Иерусалим, Израиль
от
$1,826
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A proximite du kikar
Жилой квартал A proximite du kikar
Нетания, Израиль
от
$870,790
В самом сердце Нетании, в 7 минутах ходьбы от Кикара тихая и зеленая улица, недавно построенная Хорошее лобби. 5 очень просторных номеров с 2 ванными комнатами и 3 туалетами красивый мастер люкс очень приятная солнечная гостиная + терраса 18 м2 .+ 1 парковочное место
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
квартира на продажу, Бакинский район, Новое здание, 4 комнаты, 90 м2, светлая квартира, центральная и тихая. 2 ванные комнаты, парковка и погреб
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,77 млн
красивая вилла рядом с морской квартирой afridr с погребом и бассейном
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации