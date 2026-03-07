  1. Realting.com
  Израиль
  Nahariah
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Nahariah

Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$705,375
Ахзив — 5 великолепных номеров на продажу Великолепный вид на море 125 м2 + терраса 20 м2 (вид на море) Лифт • Парковка • Мамад
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Жилой квартал Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Нагария, Израиль
от
$808,830
В новом районе Ахзива красивая квартира 5 комнат площадью около 120 м2 с террасой 20 м2 и прекрасным видом на море. Расположенный на 6 этаже на 8, он включает в себя подвал, парковку, 2 лифта
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Special investisseur
Нагария, Израиль
от
$311,933
Квартира 3 комнаты 70м2 в небольшом здании на 3 этажа Расположен в жилом районе недалеко от магазинов менее чем в 10 минутах ходьбы от станции и центра. Квартира сдается на 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
