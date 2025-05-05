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Дома в Северной Куте, Индонезия

Чангу
118
192 объекта найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
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Дом 2 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 2 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в премиальной локации, в одном из сам…
$260,000
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Дом 3 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 3 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовый премиум проект в районе Чангу!Новый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в…
$260,000
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Дом 2 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 2 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовый премиум проект в районе Чангу!Новый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в…
$260,000
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Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$320,000
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Дом 2 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 2 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в премиальной локации, в одном из самых…
$260,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
Оставить заявку
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$320,000
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Дом 2 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 2 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в премиальной локации, в одном из сам…
$260,000
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Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
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Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
Оставить заявку
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$320,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 2 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в премиальной локации, в одном из сам…
$260,000
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Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Price Leasehold Until 2053: IDR 3,350,000,000 (Early Bird Price – Limited Time) 10 Years Ex…
$211,000
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BNBPROFITS
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Hayat
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover the epitome of serene luxury with this stunning off-plan villa located in the heart…
$242,871
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BNBPROFITS
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English
Вилла 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном.Рассрочка на 9 месяц. Первоначальный взнос 50%.Вилла с мебелью пре…
$225,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в полностью меблированную виллу премиум-класса на Бали …
$492,757
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DDA Real Estate
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Вилла в Kerobokan Kaja, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kaja, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience the epitome of tropical living with this exquisite leasehold villa nestled in the…
$225,379
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BNBPROFITS
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 73 м²
Уникальный комплекс из 15 двухуровневых дизайнерских таунхаусов, расположенных в ведущем тур…
$166,577
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Hayat
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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BNBPROFITS
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ🚨ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне сво…
$356,982
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 5 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций …
$1,33 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение: вилла в одном из самых востребованных районов Бали!Идеально подходит…
$135,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Уютный комплекс вилл в Чангу. Двухэтажная вилла на 2 спальни с личным бассейном, парковкой, …
$129,535
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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Hayat
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Типы недвижимости в Северной Куте

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
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